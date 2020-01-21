Bakanlık 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi

Ekonomi

Bakan Dönmez: Sinop'ta nükleer santrali başka tedarikçi ile yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir." dedi.