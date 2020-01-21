Ekonomi Bakanlık 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi
İŞ DÜNYASI

Bakanlık 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredilere yönelik vade düzenlemesinin ardından Ticaret Bakanlığı da düzenlemeye uyumlu olarak cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. 3 aylık taksit sınırlaması fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonlarının satışında uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık tarafından "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre, daha önce 6 aydı.

  • BDDK, Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.

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