Bakanlık Aksaray'daki bir YEKA'yı iptal etti

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 3 Şubat'taki 31739 sayılı Resmi Gazete kapsamında belirlenen Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı Mahallesi'ndeki "5. G3-Aksaray-1-3 başlıklı" YEKA iptal edildi.
Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 3 Şubat'taki 31739 sayılı Resmi Gazete kapsamında belirlenen Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı Mahallesi'ndeki "5. G3-Aksaray-1-3 başlıklı" YEKA iptal edildi.
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