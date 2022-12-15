Ekonomi Bakanlık Aksaraydaki bir YEKAyı iptal etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık Aksaray'daki bir YEKA'yı iptal etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Aksaray'daki "5. G3-Aksaray-1-3 başlıklı" Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın (YEKA) iptal edildiği duyuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakanlık Aksaraydaki bir YEKAyı iptal etti
Foto/arşiv

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 3 Şubat'taki 31739 sayılı Resmi Gazete kapsamında belirlenen Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı Mahallesi'ndeki "5. G3-Aksaray-1-3 başlıklı" YEKA iptal edildi.

Elon Musk 3,58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
EKONOMİ
Elon Musk 3,58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

İlaç avro kuru yüzde 36,7 artırıldı
EKONOMİ
İlaç avro kuru yüzde 36,7 artırıldı
Kiracıya müzikli eziyet

Kiracıya müzikli eziyet

Evden çıksın diye yapmadığı şey kalmadı.
BMGKdan çıkarılsın

BMGK'dan çıkarılsın

ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

​Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu.

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

​Mersin'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu.

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.

​Duvara çarpıp takla atan araç iki kişiye mezar oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.