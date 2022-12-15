Bakanlık Aksaray'daki bir YEKA'yı iptal etti

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat: Platform Turizm büyümeye ve ortaklarına kazandırmaya devam edecek

Platform Turizm'in halka arzı ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat ise halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkürlerini ileterek, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.



Bolat “Albayrak Grubu'nun 70'nci yılını kutladığımız 2022 yılında, Grup bünyemizde 3. halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Platform Turizm'in kurumsallaşmasıyla birlikte organizasyon yapısının güçlenmesi, başarı ve sürekliliğin gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacak. Halka arz ile birlikte Platform Turizm şirketimiz yerli ve milli hizmet üretimi hamlesiyle yine ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek' değerlendirmesinde bulundu.

