Bakanlık çiftçilere müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

"3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

"3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 🌾 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. 🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/XGXRXgFMLN

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi.