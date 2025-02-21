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Bakanlık çiftçilere müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Bakanlık çiftçilere müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

12:1021/02/2025, Cuma
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin detayları anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin detayları anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilerin destekleme ödemesi bugün yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı,
"3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadesini kullandı.

Destek tutarları

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi.


Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.


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#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

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