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Ekonomi Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına ilişkin açıklama Kamu davası açılırsa müdahil olacağız
İŞ DÜNYASI

Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına ilişkin açıklama: Kamu davası açılırsa müdahil olacağız

İstanbul'da 3 kadının başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, "Kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Başörtülü oldukları için işten çıkarılan 3 çalışan suç duyurusunda bulunmuştu.
Başörtülü oldukları için işten çıkarılan 3 çalışan suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir market zincirinde, 3 kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddiaları ile ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyuldu.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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