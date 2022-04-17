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Ekonomi Bakanlıktan etiket denetimi 30 sektörde KDV indiriminin yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan 'etiket' denetimi: 30 sektörde KDV indiriminin yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında, KDV indirimlerini etiketlere yansıtmayan firmaları kontrol etmek maksadıyla 30 sektörde denetim gerçekleştirdi. Usulsüzlük yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

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Haber Merkezi AA
Bakanlıktan etiket denetimi: 30 sektörde KDV indiriminin yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edildi
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

30'A YAKIN SEKTÖRDE SAHA DENETİMİ YAPILDI

Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.

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KDV indirimi toptancıya kaldı: Temizlik ürünlerinde indirimini yansıtmadılar

DENETİMLER ARTILIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

İş yerlerinde sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.

Bakan Nebati'nin şubatta oluşturulacağını duyurduğu Enflasyonla Mücadele Timi, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi: Çok sayıda ürüne indirim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan daha önce yapılan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimini vurgulayarak yeni indirim müjdelerini sıraladı.
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Peki yeni KDV indirimleri neler? Yüzde kaç indirim yapıldı?
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İşte detaylar...
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\"Küresel ve bölgesel krizler, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde bulunarak KDV düzenlemesi hazırladığını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:<br><br>\"İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve parakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pekçok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve t arımsal sulamada kulanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.
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DETERJAN, SABUN, TUVALET KAĞIDI...<br><br>Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık. Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre d eğişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır.
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Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz.
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İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.
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Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.
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Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ota galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz.
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Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüaksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz.\"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi: Çok sayıda ürüne indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce yapılan temel gıdada KDV indirimini hatırlatarak yeni KDV indirimlerini duyurdu. Peki hangi ürünlere KDV indirimi geldi? İşte detaylar...
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