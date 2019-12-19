Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması Bakanlıktan ev sahiplerine kritik uyarı: 1 Ocak itibariyle alım satımda şart olacak 2017 yılında uygulanması planlanan ancak 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan enerji kimlik belgesi uygulaması için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaya başlanacak.

Haber Merkezi 19 Aralık 2019, 13:36 Son Güncelleme: 19 Aralık 2019, 13:46 AA