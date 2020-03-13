Ekonomi Bakanlıktan yolcu otobüslerine koronavirüs uyarısı
İŞ DÜNYASI

Yolcu taşımacılığı yapan firmalara koronavirüs uyarısı

Bakanlıktan yolcu otobüslerine koronavirüs uyarısı!

Türkiye'de iki kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, virüsle mücadele kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmaların uymaları gereken kurallara ilişkin genelge hazırladı. Genelgeye göre; Otobüslerde görsel cihazlar üzerinden bilgilendirme yapılacak, yolculara hijyen noktasında uyarılarda bulunulacak, her seferden sonra temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılacak, kurallara uymayanlar hakkında işlem başlatılacak.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma Bakanlığı yolcu taşımacılığı yapan firmalara genelge yolladı.
Ulaştırma Bakanlığı yolcu taşımacılığı yapan firmalara genelge yolladı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Vekili Mahmut Gürses imzasıyla bakanlığın bölge müdürlüklerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen genelgede, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan Kovid-19 salgınının dünyada küresel bir tehdit durumuna geldiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı yönünden acil durum ilan edildiğinin anımsatıldığı genelgede, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kurallarına riayet edilen mola yerleri tercih edilecek.

KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Kovid-19'a karşı koruyucu tedbirlerin alınmasını teminen, yolcu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında taşımacıların, yapacakları seferlerde görsel yayın cihazlarında yolculara koronavirüs ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması ve yolcuların kişisel hijyene karşı duyarlı olmaları yönünde gerekli uyarılarda bulunulması gerekiyor.

Yapılan her seferden sonra otobüste temizlik ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılması önem taşıyor.

Otobüslerde yolcular koronavirüs konusunda bilgilendirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kurallarına riayet edilen mola yerlerinin tercih edilmesi hususlarının tüm yolcu taşımacılığı yapan firmalara duyurulması, aksine hareket eden firmalar için de Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda gereği yapılacak."

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