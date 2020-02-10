Bakanlıktan ihracatçıya ticaret rotası

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara farklı rotalar çizen, başka ülkelere ürün satamamış işletmelere ise yeni pazarların kapılarını açan dış ticaret eğitimlerine bu yıl da devam edecek. 4 bini geçen yıl olmak üzere 9 yılda 25 bin ihracatçıya sağlanarak, dış ticarette Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırılmasına katkıda bulunan eğitimler, bu yıl 12 Şubat’ta İzmir’den başlayacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, küresel eğilimler dikkate alınarak “hedef ürün, hedef ülke” bakış açısıyla hazırlanan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı “İhracat Ana Planı” kapsamında sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirmesi, orta ileri ve yüksek teknoloji ihracatının geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde yeni çalışmalar yürütülüyor.

81 İLDE SEMİNERLER DÜZENLENİYOR

Dış ticarette donanımlı insan gücünün geliştirilmesi, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması için 81 ilde düzenlenen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, mevcut ihracatçıların faaliyetlerinin geliştirilmesinde, henüz başka ülkelere ürün satamamış işlemelerin de dış pazarların kapılarını aralamalarında rehber işlevi görüyor. Böylece ihracatçının yeni ticaret rotalarına daha rahat ve etkin yönelmesi sağlanacak.