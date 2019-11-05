Ekonomi Balıkçılar vatandaşları uyardı Palamut diye tombik satıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkçılar vatandaşları uyardı: 'Palamut' diye tombik satıyorlar

Balıkçılar vatandaşları uyardı: 'Palamut' diye tombik satıyorlar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.
Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.

1 Eylül'de başlayan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor.

  • Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 TL'den alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.

DHA
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı.

"Talep çok, palamut yok"

Güzelbahçe Balıkçı Hali'ndeki esnafın tezgahlarına da bu sezon palamut düşmedi. Kendilerine en çok 'Palamut var mı?' diye sorulduğunu belirten balıkçı Osman Kocabıyık (38), "Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını 'palamut' diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var" dedi.

DHA
İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Palamudun üzerinde çizgi var, tombik benekli"

Güzelbahçe Balık Hali esnafından Mutlu Evren (30) de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, "Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını 'palamut' etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler" diye konuştu.

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
FOTOĞRAF 10
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Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle yapılan deniz salyangozu avcılığı, Uzakdoğu ülkelerinden çok talep görüyor.
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Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar tarafından avlanan deniz salyangozları, fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.
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‘BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ’ <br> Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi.
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Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun, özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, “Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6’dan akşam 8’e kadar çalışıyoruz...
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Salyangozlar da azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılar da hamsiye yöneldi. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. İyi sezonda günde 1 buçuk ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldi” dedi.
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‘GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI' <br> Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, “Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımız da ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz.
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Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama o da yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo, 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yok” şeklinde konuştu.
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‘BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI’ <br> Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz...
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Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar var” diye konuştu.
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Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
Karadeniz'de balık sezonunun kötü gittiğini belirten balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozları, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.


"Palamut beyaz olur"

Palamut ile tombik balığının eti arasında fark olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil (40) ise "Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanı sıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar" dedi.

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