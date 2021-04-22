Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.