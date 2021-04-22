Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacak

Ekonomi

Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz

Türkiye'nin Ukrayna'ya satışını gerçekleştirdiği TB2 SİHA'lara yönelik Rus tarafından yeni bir açıklama daha geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları satmaya devam etmesi durumunda askeri-teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türkiye'nin üçüncü ülkeye SİHA satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığının altını çizip, talep olması halinde Rusya'ya da Türk SİHA'larının satılabileceğinin mesajını vermişti.