Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Balıkesir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor

Balıkesir Üniversitesi, 13 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
Balıkesir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

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