Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
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Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi, 31 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımları 15 Mart'ta resmi gazetede yayımladığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Üniversitesi.
Balıkesir Üniversitesi.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 31 adet sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapabilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesinin personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

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