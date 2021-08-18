Ekonomi Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak
BASIN İLAN

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 23 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eczacı, Hemşire ve Ebe kadrolarına başvurmak isteyen adayların, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler Balıkesir Üniversitesinin www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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