Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkedeki barış ve istikrarara önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı.