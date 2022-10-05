Ekonomi Balıkesir Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
BASIN İLAN

Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 17 öğretim üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

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