Balıkta ikinci kampanya başladı: Somon 40 liradan satılacak

Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaç servisi artık robotlarla yapılacak

Koronavirüs salgını sürecinde hastalarla sürekli temas halinde olan sağlık çalışanları için İstanbul Üniversitesi TETLab ve Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi hastalara yemek, ilaç ve su servisi yapan robot geliştirdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker geliştirdikleri robot ile ilgili, Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarımız da hasta oluyor. Hastalara yemeğini, ilacını, suyunu götürecek bir robot üzerinde çalıştık. Dün hastaların bulunduğu servisimizde robotumuzu çalıştırdık ve yarından itibaren de robotumuz o servise aktif olarak çalışmaya başlayacak dedi.