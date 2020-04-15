Ekonomi Balıkta ikinci kampanya başladı Somon 40 liradan satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkta ikinci kampanya başladı: Somon 40 liradan satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanya devam ediyor. Çipura ve levreğin maliyet fiyatına satılmasının ardından zincir marketlerde şimdi de somon balığının kilosu üç gün boyunca 40 liradan satılacak.

Haber Merkezi İHA
Somon balığı zincir marketlerde kilosu 40 liradan satılacak.
Somon balığı zincir marketlerde kilosu 40 liradan satılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor.

Bakanlık tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan’da ‘Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında çipura ve levrek balıkları maliyet fiyatına satılmıştı.

İKİNCİ KAMPANYA BAŞLADI

Vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanyanın ikincisi bugün başladı. 3 Nisan’da hayata geçen kampanyanın devamı olarak şimdi de 15-16-17 Nisan’da Karadeniz somonu vatandaşlarla buluşuyor.

KİLOSU 40 LİRADAN SATILACAK

Bakanlık, bugün başlayan kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı aldı.

  • İstanbul’da bir zincir markette Karadeniz somonu alan tüketici, balığı çok sevdiklerini ve haftada en az bir kez tükettiklerini söyleyerek, av yasağının başlamasından dolayı zincir marketleri tercih ettiklerini kaydetti.

ALABALIK DA SATILACAK

Kampanyayla beraber tüm aşamaları Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıkların sofralara ulaşması amaçlanıyor. 20-21-22-23 Nisan’da alabalık zincir marketlerde satışa sunulacak.

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