Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Tank avcıları Kaplan ve Pars araçlarının TSK'ya teslimatı sürüyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Yeni teslimatlar gerçekleştirildi. Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarını sürdürdük' ifadelerine yer verildi.