Ekonomi Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek
BASIN İLAN

Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Gümüşhane Merkez’de bulunan Balyemez Konağı ve bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balyemez Konağı ve Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.
Balyemez Konağı ve Bahçesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmazın kiralama ihalesi 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.15’te Hasanbey Mahallesi İl Genel Meclis Binası İl Encümeni toplantı salonunda açık artırma usulüyle yapılacak. Kira şartnamesi ve diğer evraklar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

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