Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta altı trilyon 628 milyar lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta altı trilyon 628 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Ağustos itibarıyla 32 milyar 236 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi altı trilyon 595 milyar 954 milyon liradan altı trilyon 628 milyar 190 milyon liraya çıktı.

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Haber Merkezi AA
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta altı trilyon 628 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 32 milyar 236 milyon lira artarak 6 trilyon 628 milyar 190 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Ağustos itibarıyla 32 milyar 236 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 595 milyar 954 milyon liradan 6 trilyon 628 milyar 190 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 155 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 782 milyar 331 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 940 milyar liraya indi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Ağustos itibarıyla 5 milyar 544 milyon lira artışla 940 milyar 333 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 353 milyar 402 milyon lirası konut, 27 milyar 880 milyon lirası taşıt ve 559 milyar 52 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı dokuz milyar 991 milyon lira artarak 872 milyar 967 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,6 artışla 315 milyar 571 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 138 milyar 537 milyon lirası taksitli, 177 milyar 34 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 907 milyon lira artarak 163 milyar 218 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 164 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 16 milyar 244 milyon lira artarak bir trilyon 357 milyar 102 milyon lira oldu.

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