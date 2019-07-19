Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 12 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 525 milyar 2 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 283 milyar 103 milyon liraya çıktı.

Haber Merkezi AA
Bankacılık sektörünün kredi hacmi açıklandı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi açıklandı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 242 milyon lira artarak 2 trilyon 525 milyar 2 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Temmuz ile biten haftada 23 milyar 242 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 501 milyar 760 milyon liradan 2 trilyon 525 milyar 2 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 51 milyar 528 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 283 milyar 103 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 146 milyon lira artarak 403 milyar 51 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 179 milyar 918 milyon lirası konut, 6 milyar 57 milyon lirası taşıt ve 217 milyar 77 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 448 milyon lira artarak 387 milyar 280 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1 artarak 109 milyar 783 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 46 milyar 539 milyon lirası taksitli, 63 milyar 244 milyon lirası taksitsiz oldu.

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Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 117 milyar 156 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 79 milyar 306 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 638 milyon lira artarak 566 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

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