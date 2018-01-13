Bankacılık sektörü yüzde 20 büyür

Bankacılık sektörü, 2018 yılına ilişkin büyüme hedeflerini yükseltti. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bu yıl Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi ek teşviklerin olmaması durumunda bankacılık sektörünün yüzde 15-20 bandında bir büyüme yakalayacağını düşündüklerini belirtti.

KATILIM BANKALARI YÜZDE 38 BÜYÜDÜ

Uyan, geçen yılın ilk 10 aylık dönemi değerlendirildiğinde, bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 16, finansman tutarının yüzde 18 büyüdüğünü, aynı dönemde katılım bankalarının toplam aktiflerinin yüzde 17 ve kullandırdığı fonların da yüzde 24 seviyesinde arttığını bildirdi. Katılım bankacılığı sektörünün net dönem karının, geçen yılın ekim sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 28 artan toplam bankacılık sektörünün üzerinde bir ivme yakalayarak yüzde 38 seviyesinde büyüdüğüne işaret eden Uyan, “Katılım bankacılığı BDDK’nın belirlediği yüzde 12’lik sınırı geçerek yüzde 17’li seviyelerde gerçekleşti” dedi.

REKLAM

Ufuk Uyan

Uyan, KGF teminatlı fonların hızlı büyümeyi sağlayarak iktisadi faaliyetlerin canlanmasına, ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağladığını kaydetti. Genel Müdür, gelecek dönemde de ülke büyümesiyle eş güdümlü olarak kredi talebinin yüksek seyrinin devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi.

KOBİ'LERE 3,8 MİLYARLIK KAYNAK

Uyan, Kuveyt Türk olarak, 2017'de KGF mekanizmasını etkin bir şekilde kullanarak KOBİ'lere 3,8 milyar lira kaynak sağladıklarını belirtti. Uyan, ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların etkisiyle ekonomik aktivitede ciddi bir ivmelenmenin söz konusu olduğunu belirterek, "2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, yılı yüzde 6,5'in üzerinde bir artışla tamamlamasını, 2018'de de istikrarlı büyümesini yüzde 5-6 aralığında sürdürmesini bekliyoruz" dedi. Uyan, ekonomideki ivmelenmenin, para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesiyle ve döviz kuru oynaklığının azalmasıyla destekleneceğini kaydetti.

REKLAM