Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ağustos ayı toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını geçtiğimiz hafta açıkladı.

Banka, yüzde 14'te sabit tutulacağı beklentilerinin aksine politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekti.

KONUT VE TAŞITTA DEĞİŞİKLİK YOK

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın faizlerdeki sürpriz hamlesi sonrası gözlerin çevrildiği konut ve taşıt kredi faizlerinde her hangi bir değişiklik olmadığı gözlemlendi.

Özel bankaların ihtiyaç kredisinde 24 ay ve altı vadelerde aylık 20-30 baz puan arası faiz düşürdüğü, taşıt ve konut kredilerinde ise henüz bir düşüş olmadığı görüldü.

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