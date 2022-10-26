Bankalara kuralları hatırlattı: Bakan Nureddin Nebati genel müdürlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün Türkiye’nin önde gelen bankalarının genel müdürleriyle bir araya geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kullanacak şirketlerin 15 milyon TL’lik yabancı varlık sınırını 10 milyon liraya düşürmesi ve Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık faiz indirmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi.

ÖNEMLİ ROLE SAHİPSİNİZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi. Toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, bankacılık sektörünün gelişimi ve “Türkiye Ekonomi Modeli” çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edildi. Sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedilen açıklamada ayrıca, Bakan Nebati’nin, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdüreceği de ifade edildi.

REKLAM

Rusya ile ilişkilerimiz yasal

Bakan Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği söyleşide Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Rusya ile ekonomik bağları “iyi komşuluk ilişkileri” olarak nileteleyen Nebati “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca, FT’ye verdiği söyleşide Türkiye’nin Rusya’dan aldığı gazda iskonto için girişimlerde bulunduğunu ayrıca Gazprom’a ödemelerin ertelenmesinin de istediğini belirtti.