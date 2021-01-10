Bankalardaki döviz mevduatı yüzde 3,3 eridi: Değer kaybının sürmesi bekleniyor

Son aylarda Türk varlıklarına yönelen ilgi, TL’ye güç vermeye devam ediyor. Borsa İstanbul’a rekor üstüne rekor kırdıran yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi, kendini banka mevduatlarında da göstermeye başladı. Dolar ve avrodaki değer kaybı, bankalardaki döviz cinsi mevduatları bir haftada yüzde 3,3 eritti. Üstelik bu erime; 31 Aralık ile biten haftada 1 milyar 658 milyon dolarlık ek döviz alımına rağmen yaşandı.

BANKA MEVDUATI AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre; bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 59 milyar 519 milyon 97 bin lira azalarak 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liradan, 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liraya indi.

BİR HAFTADA YÜZDE 3,3 DEĞER KAYBI

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 538 milyar 649 milyon 644 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,31 azalarak 1 trilyon 875 milyar 318 milyon 215 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 658 milyon dolar artarak 263 milyar 766 milyon dolara çıktı. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 658 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 463 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

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DOLAR VE AVRO’DAKİ ERİME SÜRER

Yabancı bankaların; TL’yi tavsiye etmesiyle başlayan dolar ve avrodaki değer kaybının sürmesi bekleniyor. İsviçre bankası UBS, hafta içi yaptığı analizde, yatırımcılara TL’yi önerdi. Dolar/TL’nin 2021’de 7 seviyesine kadar çekildikten sonra yükseliş yaşanacağını öngören UBS’in genel beklentisi, TCMB’nin yeni patikasında devam edeceği varsayımıyla, para politikasında son birkaç ayda yaşanan iyileşmenin lirayı desteklemeye devam edeceği yönünde. Banka; dolar/TL’de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 seviyelerinde. 2021 yılsonunda doların düşeceğini öngören HSBC ise “İktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir” görüşünü paylaştı.

Çeyrek altın 720 liraya düştü

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946 liraya geriledi. Geçen hafta 736 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720 liraya düştü.

Borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,33 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/ TL yüzde 1,39, avro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.474,76, en yüksek 1.542,75 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,33 artarak 1.540,61 puandan tamamladı. Yıla hızlı başlayan BIST 100 endeksinin dolar bazlı bakıldığında önemli direnç olarak gördükleri 200 sent seviyesini yukarı yönlü kırmasının önemine dikkati çeken analistler, bununla birlikte 2010’da görülen 510 sent seviyesinin hala çok altında olduğunu hatırlattı.

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Türk şirketlerinin piyasa değeri 2015’ten bu yana en yüksek seviyede