Ekonomi Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.

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Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı TL tahvillerde düzenlemeye gitti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; bankalara gönderilen yazıda TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.

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