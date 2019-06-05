Ekonomi Dünya Bankası Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası: Küresel ekonomik büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası’nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6’ya gerileyeceğini öngördü.

Haber Merkezi DHA
Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini öngördü.
Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini öngördü.

Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü.

Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.

Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.

TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi
EKONOMİ
TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi

Denize ikinci havalimanında çalışmalar tam gaz sürüyor
EKONOMİ
Denize ikinci havalimanında çalışmalar tam gaz sürüyor

Dolar/TL son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Dolar/TL son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Ekipleri alarma geçiren toz

Ekipleri alarma geçiren toz

Detaylı inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.
Akar ve komutanlar sınırda

Akar ve komutanlar sınırda

​Ziyarette bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Çalılıkların arasında yakalandı

Çalılıkların arasında yakalandı

FETÖ'cü yüzbaşı her yerde aranıyordu.
İstanbulluların dönüşü çok önemli

İstanbulluların dönüşü çok önemli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Pençe Harekatı'nda ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda ele geçirildi

​Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri yayımladı.
İndirim müjdesi

İndirim müjdesi

Benzinde de motorinde de pompaya yansıyacak.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Aldıkları<br>ceza açıklandı

Aldıkları
ceza açıklandı

​Tunceli'de ters laleleri koparanlar görüntülenmişti.
Yüzyıllık vaatte<br>geri sayım

Yüzyıllık vaatte
geri sayım

​Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2020'de hizmete alınacak.
Patronlarını <br>vurup kaçtılar

Patronlarını
vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Zirve öncesi<br>dikkat çeken karar

Zirve öncesi
dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
Fark etmek imkansız

Fark etmek imkansız

​Dağlarda teröristlerin korkulu rüyası oldular.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.