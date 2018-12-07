Barbun bolluğu fiyatlara yansıdı

Edirne Balık Pazarı esnafı Feridun Bistren, sezon başında palamut bolluğu yaşandığını, son günlerde ise bol miktarda barbun avlandığını söyledi.

Bereketli bir balık sezonu geçirdiklerini ifade eden Bistren, şöyle devam etti:

"Balık sezonu çok verimli geçiyor. Tezgahlarımızı taze balıklar süslüyor. Bugünlerde fiyatı ucuzlayan balık çeşidimiz barbun. Sezon başında palamutta yaşanan bolluk şimdi barbunda yaşanıyor. Daha önceden kilosunu 30 liraya sattığımız barbunu şimdi 15 liraya satıyoruz. Fiyatı uygun olunca vatandaşlarında ilgisi güzel oluyor. Aynı şekilde çinekop da bol çıkıyor. Onun da kilosu 25 lira. Günlük taze balık yemeleri için herkesi pazarımıza davet ediyoruz."

Bistren, hastalıklara iyi geldiğine inanılan keler balığının da ilgi gördüğünü ve kilosunun 80 liradan satıldığını kaydetti.

"Daha da ucuzlamasını bekliyoruz"

Balıkçı Hamza Köksoy da vatandaşların balık fiyatlarının uygun olmasından dolayı pazara ilgi gösterdiğini ifade etti.

Barbunun fiyatının önümüzdeki günlerde daha da düşebileceğini belirten Köksoy, "30 liraya satılan barbunun fiyatı yarı yarıya düştü. Böyle olunca talep arttı. Satışlardan çok memnunuz. Palamut ve çinekoptan sonra barbun yüzleri güldürdü. Hem vatandaş hem de bizler fiyatlardan memnunuz. Fiyatların önümüzdeki süreçte daha da ucuzlamasını umuyoruz." diye konuştu.

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