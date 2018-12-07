Ekonomi Barbun bolluğu fiyatlara yansıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balık fiyatları ne kadar?

Barbun bolluğu fiyatlara yansıdı

Sezon başında kilogramı 30 lira olan barbunun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü.

AA
Son günlerde bol miktarda barbun avlanıyor.
Son günlerde bol miktarda barbun avlanıyor.

Edirne Balık Pazarı esnafı Feridun Bistren, sezon başında palamut bolluğu yaşandığını, son günlerde ise bol miktarda barbun avlandığını söyledi.

Bereketli bir balık sezonu geçirdiklerini ifade eden Bistren, şöyle devam etti:

"Balık sezonu çok verimli geçiyor. Tezgahlarımızı taze balıklar süslüyor. Bugünlerde fiyatı ucuzlayan balık çeşidimiz barbun. Sezon başında palamutta yaşanan bolluk şimdi barbunda yaşanıyor. Daha önceden kilosunu 30 liraya sattığımız barbunu şimdi 15 liraya satıyoruz. Fiyatı uygun olunca vatandaşlarında ilgisi güzel oluyor. Aynı şekilde çinekop da bol çıkıyor. Onun da kilosu 25 lira. Günlük taze balık yemeleri için herkesi pazarımıza davet ediyoruz."

Bistren, hastalıklara iyi geldiğine inanılan keler balığının da ilgi gördüğünü ve kilosunun 80 liradan satıldığını kaydetti.

"Daha da ucuzlamasını bekliyoruz"

Balıkçı Hamza Köksoy da vatandaşların balık fiyatlarının uygun olmasından dolayı pazara ilgi gösterdiğini ifade etti.

Barbunun fiyatının önümüzdeki günlerde daha da düşebileceğini belirten Köksoy, "30 liraya satılan barbunun fiyatı yarı yarıya düştü. Böyle olunca talep arttı. Satışlardan çok memnunuz. Palamut ve çinekoptan sonra barbun yüzleri güldürdü. Hem vatandaş hem de bizler fiyatlardan memnunuz. Fiyatların önümüzdeki süreçte daha da ucuzlamasını umuyoruz." diye konuştu.

Tanesi 100 liradan satılıyor
EKONOMİ
Tanesi 100 liradan satılıyor

Fiyatı çakıldı kapış kapış satılıyor
EKONOMİ
Fiyatı çakıldı kapış kapış satılıyor

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.