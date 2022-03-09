Ekonomi Bartın İl Özel İdaresi iş makinesi satacak
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Bartın İl Özel İdaresi iş makinesi satacak

Bartın İl Özel İdaresi 9 adet iş makinesini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın İl Özel İdaresi iş makinesi satacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale İl Encümeni toplantı salonunda 15 Mart 2022 tarihinde yapılacak. İhaleye iştirak edecekler, satın almak istedikleri her bir iş makinesi için istenilen belgeleri ayrı ayrı dosya tanzim ederek ihaleye girebilecekler.

İsteklilerin ihale günü saat 12.00'ye kadar gerekli evrakların asıllarını veya noterden aslı gibidir yapılmış tasdikli suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ibraz ederek yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak iş makineleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

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