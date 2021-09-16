Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

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Tevfik Göksu İBB'ye metro için verilen borçlanma yetkisiyle ilgili konuştu: Engelleniyoruz diyen yalan söyler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylül ayı üçüncü meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda daha önce 565 milyon euro borçlanma izni verilen İBB'ye, üç metro projesinin devamı için 655 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi daha verildi. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbullular, gerek İBB yetkililerinden gerek CHP yetkililerinden bu konudan 'engelleniyoruz' diye bir ifade duyarlarsa bilsinler ki yalan söylüyorlar." dedi.