Ekonomi Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Bartın Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 16 Eylül'de resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Bartın Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

Başvuru tarihi 16 ila 30 Eylül arasında yapılacaktır.

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