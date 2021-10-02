Ekonomi Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi, 2 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Bartın Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır. 1.2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Son başvuru 15 Ekim'de olacağı belirtildi.

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