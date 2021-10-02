Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

​Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar

Türk şirketleri Gülhan ve Dearsan İş Ortaklığında Türkmenistan Donanması için özel olarak üretilen gemi ve botlar Türkmenistan'ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde görücüye çıktı. Türk şirketlerin tasarımı ve inşasını gerçekleştirdiği gemiler ve botlar adeta bir gövde gösterisi ile resmi geçit töreninde yerini alırken, dışarıya satılan ilk Türk harp gemileri ve ilk Türk milli korveti olma başarısını da elde etti. Öte yandan Türkmenistan ordusuna teslim edilen C92 korveti de çok sayıda ilki bünyesinde barındırıyor.