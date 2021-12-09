Ekonomi Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bartın Üniversitesi, sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 8 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Bartın Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Son başvuru 22 Aralık olarak belirlendi.

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