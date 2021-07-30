Ekonomi Bartında toplu ulaşım ihalesi
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Bartın'da toplu ulaşım ihalesi

Bartın Belediyesi, Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma Çalışma Ruhsatı verilmesi için ihale düzenleyecek. İhale, 11 Ağustos'ta 'kapalı teklif usulü' olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartında toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede, yıllık ruhsat yenileme yöntemi ile 75 araç için tek oturum halinde çalışma ruhsatı verilecek.

İhale 11 Ağustos 2021 çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacak. 75 adet araç için tek oturum halinde yapılacak ihalenin 1 yıllık çalışma ruhsatı muhammen bedeli KDV hariç 900.000,00 Türk lirası olarak belirlendi.

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