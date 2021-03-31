Ekonomi Bartından 24 ülkeye sandalye Yıllık 2 milyon euro gelir elde etti
İŞ DÜNYASI

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye: Yıllık 2 milyon euro gelir elde etti - Bartın haberleri

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye: Yıllık 2 milyon euro gelir elde etti

Bartın'ın Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor. İşletme sahibi Sabri Altınkum, sandalye ihracatından yıllık 2 milyon euro gelir elde ettiklerini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Bartından 24 ülkeye sandalye: Yıllık 2 milyon euro gelir elde etti - Bartın haberleri
Fabrikada 100’ün üzerinde modelde sandalye üretimi gerçekleştiriliyor.

Ulus ilçesinde 1985 yılında babasının mobilya imalathanesinde mesleğe başlayan Sabri Altınkum (52), eski bir ahırda 2005 yılında ahşap sandalye üretimine başladı. Altınkum, daha sonra 2014 yılında 7 bin metrekarelik bir alanda 100 işçiyle birlikte ahşap sandalye üretimine geçti.

Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.
DHA
Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Kademe’nin 2021 hedefi 60 ülkeye ihracat
EKONOMİ
Kademe’nin 2021 hedefi 60 ülkeye ihracat

Bölgedeki kayın ağaçları kullanılarak yapılan sandalyeler, Avrupa ülkeleri, Amerika, İsrail ve Fas olmak üzere 24 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 2 milyon euro değerinde ihracat yapılan fabrikada 100’ün üzerinde modelde sandalye üretimi gerçekleştiriliyor.

Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.
DHA
Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Üreten Türkiye'den seferberlik: İhracata gaz ithalata fren
EKONOMİ
Üreten Türkiye'den seferberlik: İhracata gaz ithalata fren

Mesleğe babasının yanında başladığı söyleyen Sabri Altınkum, “1985 yılından bu yana mesleğin içindeyim. 2005 yılında eski bir ahırda ahşap sandalye üretimi yapmaya başladık. Şu anda ürettiğimiz sandalyeleri 24 ülke ile birlikte iç piyasaya da satıyoruz. Ürettiğimiz sandalyeler kafeler, restoranlar, otellerde kullanılıyor” dedi.

Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.
DHA
Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Ayda 10 bin sandalye ürettiklerini belirten Altınkum, “Fabrikamızda toplamda 100 işçimiz var. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul’da yapıyoruz. Fabrikamızda aylık 8 ila 10 bin adet sandalye yapıyoruz. Pandemi sürecinin ilk başlangıcında biraz panik yaşadık. Sonrasında her şey yoluna girdi. Şu anda da gayet güzel, hiçbir sorun yok. Burada önemli olan iç ve dış piyasa değil, önemli olan kriter çok çeşit model ortaya koymanız gerekiyor. Bizde sürekli yeni modeller çıkartıyoruz. Yeni teknolojiler kullanarak, model yapıyoruz. Ayrıca bu bölgede dünyanın en iyi kayın ağacı yetişiyor. O yüzden burayı tercih ettik” diye konuştu.

Abone Ol Google News
İçtikleri boğazındaki delikten dışarı dökülüyor

İçtikleri boğazındaki
delikten dışarı dökülüyor

​3 yaşındaki Muhammed yardım bekliyor.
Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.

En tatlı ikram

En tatlı ikram

Osmanlı Saray Kadayıfı sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini unutmadı

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.