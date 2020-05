Başakşehir Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının hizmete gireceği tarih belli oldu

Her biri de tekli odalardan oluşmakta, diyaliz altyapısı da olan odalar. 450 yoğun bakım yatağımız aynı zamanda her bir yatağı birer ventilatöre sahip. Yani 456 tane ventilatör bulunmuş olacak. Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda. Bu salgın döneminde özellikle dünyada en çok sorun olan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı dediğimiz ventilatörler olmuştur. Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar, Sanayi Bakanlığımızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen ventilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vetnilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.