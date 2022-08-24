Başakşehir Sular Vadisi'nde ticari işletmeler kiraya verilecek

AKINCI TİHA Teber-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ROKETSAN üretimi Teber güdüm kiti entegre edildi. AKICNI TİHA dokuz silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından, 'AKINCI derler bir yiğit uşak… Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek…' notuyla paylaşılan videoda, tüm silah istasyonları yüklü AKINCI'nın Teber-82 mühimmatıyla denizdeki hedefi başarıyla imha ettiği görülüyor.