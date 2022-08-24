Ekonomi Başakşehir Sular Vadisinde ticari işletmeler kiraya verilecek
BASIN İLAN

Başakşehir Sular Vadisi'nde ticari işletmeler kiraya verilecek

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., Başakşehir Sular Vadisi 2. ve 3. Bölge'de bulunan restoran-kafeterya alanlarını kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Sular Vadisinde ticari işletmeler kiraya verilecek
Başakşehir Sular Vadisi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Ticari İşletme" vasfındaki taşınmazların restoran ve/veya kafeterya olarak 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin ihale 13 Eylül 2022 Salı günü KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. konferans salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre Kapalı Teklif ihale usulüne göre gerçekleştirilecek.

KİPTAŞ, Başakşehir Sular Vadisi 3. Bölge'de restoran-kafeterya alanını kiraya veriyor

KİPTAŞ, Başakşehir Sular Vadisi 2. Bölge'de restoran-kafeterya alanını kiraya veriyor

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