Başbakan işaret etmişti, detayları belli oldu

Yeni yıla sayılı günler kala 2018 yılı bütçesi geçtiğimiz Cuma günü Meclis’ten geçti. Başbakan Binali Yıldırım’ın , “2018 tasarruf yılı. Kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok. Kapattık dükkanı.” diyerek işaret ettiği tasarruf seferberliğinin de merak edilen detayları belli oldu.

Kamudaki harcamaları frenleyip, mevcut giderleri ise düzenleyerek daha verimli hale getirmek üzere hazırlanan stratejik plan 3 yıllık olarak hazırlandı.

2018-2020 yıllarını kapsayacak tasarruf seferberliği kapsamında kamuya araç alımı zorunlu haller dışında yasaklanacak. Zorunlu hallerde alım yapımı ise Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilecek. Araç alımına benzer bir durum kamu binaları için de geçerli olacak. Tasarruf seferberliğini kapsayan söz konusu dönemde yine zorunlu haller dışında yeni kamu binası yapımı olmayacak. Mevcut kamu binalarının işlevselliği ve verimliliği arttırılacak.

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STRATEJİK HEDEF: TASARRUF

TBMM’de kabul edilen 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde tasarruf stratejik hedef olarak belirlendi. Söz konusu hedef kapsamında kamuda mali disiplinin devam ettirilmesi adına kamu harcamalarının sınırlandırılması harcamalarda etkinliğin ve verimliliğinin arttırılması ve kamu cari harcamalarında tasarrufun sağlanması için bir takım adımlar atıldı.

YÜZDE 22’Sİ GİDİYOR

2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında merkezi yönetim bütçesi giderleri hazine yardımı ve gelirden ayrılan paylar hariç 762 milyar 753 milyon TL olarak belirlendi. Buna göre toplam bütçe giderleri GSYH’ye oranın yüzde 22,1 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

VERİMİ DÜŞÜK PROGRAMLAR KALDIRILACAK

Stratejik hedef olarak belirlenen tasarruf seferberliği kapsamında verimli olmadığı belirlenen harcama programlarının yapılacak etki analizleri sonucunda kaldırılması planlanıyor. Bütçede yeni harcama programlarının oluşturulmasında programların mali yükleri değerlendirilerek karar verilecek. Süreklilik arz etmeyen gelirler gösterilerek oluşturulan harcama programları önlenecek. Cari hesaplardaki artış hızı yatırım harcamaları ile eşgüdüm halinde kontrol altında tutulacak.

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Kamuda 3 yıllık tasarruf seferberliği başlıyor

MAL VE HİZMET ALIMLARI İNCELENECEK

Öte yandan yine tasarrufa yönelik mal ve hizmet alım giderlerinde yapılabilecek tasarruflar da tek tek tespit edilecek. Bunlara yönelik ödeneklerde ise sıfır tabanlı bütçe ilkesi benimsenecek. Artış eğilimi yüksek olan kamu harcamalarına ilişkin esaslar gözden geçirilecek. Bunlara ilişkin maliyet ve etkinlik analizleri yapılacak.

ARAÇ ALIMI YOK, ACİL DURUMDA BAKANLAR KURULU KARAR VERECEK

Kamu kurumlarındaki araç alım ve kiralamaya yönelik de tasarruf sağlanacak. Güvenlik ve acil müdahale araçları hariç (ambulans, polis aracı vb.) 2018 yılında araç satın alma ve kiralama işlemlerine izin verilmeyecek. Acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle araç alımı yapılabilecek.

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Kamuda 3 yıl sürecek tasarruf seferberliği başlıyor

ZORUNLU DEĞİLSE BİNA YAPILMAYACAK

Taşıt alımı ve kiralamasına benzer bir durum kamu hizmet binaları için de geçerli olacak. Zorunlu durumlar haricinde kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek. Mevcut binaların ekonomik ömürlerini ve kullanım verimliliğini arttıracak standartlar getirilecek.

KAMULAŞTIRMAYA TASARRUF AYARI

Sağlık hizmet sunucularına ilişkin bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Sosyal yardım harcamaları gözden geçirilerek mükerrer kullanım önlenecek.

Mahalli idarelerin harcamalarında harcama disiplinine yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Milyarlarca liranın harcandığı kamulaştırmalarla ilgili yürürlükte bulunan mevzuat gözden geçirilecek.

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