Basılı evrak satın alınacak

Milas Devlet Hastanesi.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
#Basın İlan Kurumu
#Milas Devlet Hastanesi
#İhale
1 saat önce
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