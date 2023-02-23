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Ekonomi

Basılı evrak satın alınacak

Muğla'da Milas Devlet Hastanesi, basılı evrak satın alacağını duyurdu. Hastane, ihalenin 7 Mart'ta başlayacağını da bildirdi.

06:30 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milas Devlet Hastanesi.

Milas Devlet Hastanesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

#Basın İlan Kurumu
#Milas Devlet Hastanesi
#İhale
1 saat önce
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Basılı evrak satın alınacak
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