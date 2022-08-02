Ekonomi Başkent Organize Sanayi Bölgesinde altyapı ihalesi
BASIN İLAN

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ihalesi

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap B Kısmına ait altyapı işleri, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde altyapı ihalesi
Başkent Organize Sanayi Bölgesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan altyapı yapım ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

İhale, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığında görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

28 milyon liralıkvurgun yapmışlar

28 milyon liralık
vurgun yapmışlar

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.
Ölü sayısı 35e çıktı

Ölü sayısı 35'e çıktı

​ABD'nin Kentucky eyaletinde sel felaketi.
Yüzlerce kişiyisokağa döken iddia

Yüzlerce kişiyi
sokağa döken iddia

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi
Emevi Camii'nde büyük saygısızlık

Emevi Camii'nde büyük saygısızlık

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.
Enerjiye de ‘koridor’ modeli

Enerjiye de ‘koridor’ modeli

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.
Çevik Bir'e tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Kısa film sektöre yarar

Kısa film sektöre yarar

​Filmler seyirciyle buluşsun.

Adalar için çifte standart

Adalar için çifte standart

ABD ve Fransa'nın oyunu ortaya çıktı.
Cemevi saldırısında THKP/C izi

Cemevi saldırısında THKP/C izi

​Şüphelinin terör bağlantısı tespit edildi.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.