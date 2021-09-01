Ekonomi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı
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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2021 yılında üretimini yaptığı turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Enstitü'nün Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca üretimi gerçekleştirilen muhtelif turunçgil ve avokado meyvesi satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale, 8 Eylül 2021 tarihinde Demircikara Mahallesi Paşakavakları Caddesi No: 11 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacak.

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