Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Enstitü'nün Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca üretimi gerçekleştirilen muhtelif turunçgil ve avokado meyvesi satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.
İhale, 8 Eylül 2021 tarihinde Demircikara Mahallesi Paşakavakları Caddesi No: 11 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacak.