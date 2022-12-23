Ekonomi Batı Karadenizde hamsi bolluğu fiyatları düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu fiyatları düşürdü

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsinin bol miktarda avlanması fiyatlara yansıdı.

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Haber Merkezi AA
Batı Karadenizde hamsi bolluğu fiyatları düşürdü
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Sabaha karşı denize açılan balıkçılar limana bol miktarda hamsiyle döndü.

İki gündür limanda yaşanan hareketlilik, tezgahlarda 2 hafta önce kilogramı 70 liradan satılan hamsinin fiyatını 35 liraya kadar düşürdü.

Balıkçı Vedat Kalmaz, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

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Hamsinin taze ve iri olduğunu belirten Kalmaz, "Tüm teknelerimiz dolu şekilde limana yanaşıyor. Bu bizleri sevindiriyor. Halkımız da memnun fiyatlardan." diye konuştu.

Kalmaz, yağlanma dolayısıyla hamsi yemenin tam zamanı olduğunu kaydetti.

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