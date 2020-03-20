Batan haberleri: Batman’da mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak: Gün dayanışma günüdür Batman’da mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak: Gün dayanışma günüdür Batman’da Şemsiyeli Sokaktaki mülk sahipleri kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almayacaklarını duyurdu. Mülk sahipleri açıklamayı okuyan Hasan Tunç, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler neticesinde esnaf iş yapamadığından dolayı zor durumda. Bu yüzden mülk sahipleri onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar kira talep etmeyecek. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür" dedi.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 14:12 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 14:12 İHA