Ekonomi Batmanda mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak Gün dayanışma günüdür
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Batan haberleri: Batman’da mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak: Gün dayanışma günüdür

Batman’da mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak: Gün dayanışma günüdür

Batman’da Şemsiyeli Sokaktaki mülk sahipleri kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almayacaklarını duyurdu. Mülk sahipleri açıklamayı okuyan Hasan Tunç, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler neticesinde esnaf iş yapamadığından dolayı zor durumda. Bu yüzden mülk sahipleri onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar kira talep etmeyecek. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür" dedi.

Haber Merkezi İHA
Batmanlı esnaflar.
Batmanlı esnaflar.

Koronavirüs tedbirlerinden vatandaşlar eve kapanırken, iş yapamaz duruma gelen sokak esnafına destek amacıyla iş yeri sahipleri, kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almama kararı aldı.

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Esnafa yardım başlayacak.

Sıkıntı çeken kiracılara ayrıca temizlik maddesi yardımında bulunacaklar

Mülk sahipleri açıklamayı okuyan Hasan Tunç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Kurulma aşamasında olan Hasankeyf Şemsiyeli Sokak Derneği Yönetim Kurulu adına bu kararı aldık. Koronavirüse karşı alınan tedbirler neticesinde esnaf iş yapamadığından dolayı zor durumda. Bu yüzden mülk sahipleri onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar kira talep etmeyecek. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür."

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