Ekonomi Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Bayburt Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 15 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Bayburt Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacak. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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