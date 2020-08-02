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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayram alışverişini internetten yaptık

Bayram alışverişini internetten yapan vatandaşlar, e-ticareti %50 seviyelerinde arttırdı. Tercihlerde kıyma makinesi, buzdolabı, derin dondurucu gibi ürünler öne çıktı. Satışlardan memnun olan e-ticaret siteleri ise, uzun yıllar alacak alışveriş alışkanlığının salgın döneminde kısa sürede kazanıldığını söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgın, günlük yaşama ilişkin ezberleri değiştirirken alışveriş alışkanlarını da etkiliyor. Kontrollü sosyal hayata dikkat eden vatandaşlar bayram alışverişinde elektronik ticaret sitelerine yöneldi Bayram öncesi alışverişini salgının etkisiyle artan oranlarda internete taşıyan tüketiciler, derin dondurucu, kıyma makinesi, buzdolabının yanı sıra, çikolata, kahve buzdolabı poşeti gibi günlük ihtiyaçlarını da onlinedan almayı tercih etti.

Mutlu Erturan

DERİN DONDURUCU, KESİM ALETLERİ İLK SIRADA

Sürece ilişkin bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Hepsiburada olarak geçtiğimiz bayram dönemine oranla yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla alışverişe ev sahipliği yapıyoruz. Bu bayramda, geçen seneye göre daha fazla evde vakit geçirmenin de etkisiyle, derin dondurucu ve geniş hacimli buzdolapları gibi ürünlere ilgi arttı. Kurban kesiminde ve sonrasında gerekli olabilecek ve geçtiğimiz yılda da çok tercih edilen kesim aletleri, terazi ve tartı, kıyma makinesi, derin dondurucu, tava ve tencereler ile buzdolabı poşeti gibi ürünler rağbet görüyor. Ayrıca kesim sonrasında dağıtım, paketleme, saklama ve temizlik için gerekli olabilecek ürünler öne çıktı” değerlendirmesini yaptı.

KIYMALAR EVDE ÇEKİLİYOR

Salgın dönemiyle birlikte, virüsten korunmak için alınan sağlık önemlerinin her geçen gün farklılık göstermeye devam ettiğine işaret eden Erturan, “Kıymalar artık evlerde çekiliyor. Tüketicilere evlerinin konforunda, güvenle kıyma çekmesine imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerine bu yıl her zamankinden daha yüksek bir talep geldi” bilgisini verdi. GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar ise, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de çikolata, kahve makinesi, kuruyemiş, kolonya, derin dondurucu, buzdolabı poşeti, saklama kabı, kıyma makinesi gibi bu dönemde ihtiyaç duyulan ürünlerin satışında artış görüyoruz. Bu ürün gruplarında yüzde 25’ten başlayıp 10 kata kadar varan artış oranları görüyoruz” diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE E-TİCARET HACMİ 63,3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Sektörün, gelişen teknoloji, artan internet hızı gibi faktörlerle sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Fedar, “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2019 Yılı E-Ticaret Verileri’ne göre 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin e-ticaret hacmi 136 milyar lira gerçekleşti. Yine aynı verilere göre, yılın ilk 5 ayında yani salgın sürecini de kapsayan dönemde e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar liraya yükseldi. 2020 yıl sonunda da sektördeki büyümenin hızla devam etmesini bekliyoruz” yorumunu yaptı.

SALGIN, TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DA DEĞİŞTİRDİ

Feyza Dereli Fedar, salgının tüketici alışkanlıklarını da değiştirdiğine işaret ederek, insanların günlük ihtiyaçlarını artık eskisinden çok daha fazla e-ticaret üzerinden karşılamaya başladığını aktardı. Fedar, temel gıda maddeleri ve hijyen ürünlerine yönelimin arttığını belirterek, şunları kaydetti: “Bu süreçte daha önce ulaşamadığımız kitlelere ulaşmış ve kullanıcıların e-ticaretin kolaylığını deneyimlemelerini sağlamış olduk. E-ticaretle tanışan tüketicilerin önümüzdeki dönemde de online alışverişi sürdüreceğini ve ilk defa online alışveriş yapanların en az yüzde 50’sinin kalıcı kullanıcılar haline geleceğini öngörüyoruz.”

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