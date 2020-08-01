Bayram tatiliyle birlikte köpek otelleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

Bayramda tatilinde sadece tatil beldelerinde değil köpek otellerinde de yoğunluk yaşandı. Tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otellerinde konaklayacak yer kalmadı.

EKONOMİ Kediye huzurevi köpeğe kreş

Sahiplerine videoları gönderiliyor

Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor. Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor. Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün bir dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor. Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.

FOTOĞRAF 10 Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor. Bayramda tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otelinde konaklayacak yer kalmadı. Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor. Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor. Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün bir dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor. Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor. Bursa'da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine bir dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor dedi. Yoğunluk doluluk oranını aştı: Bayram tatili ile köpek otelleri yüzde yüze ulaştı Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur ve misafirleri

GÜNDEM Köpek de sahibininkokusunu arıyordu

Yoğunluk var

Bursa’da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, "Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine bir dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor" dedi.

Köpek otelinde hayvanlarla düzenli olarak ilgilenilip belli aralıklarda mamaları veriliyor.