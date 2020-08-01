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Ekonomi Bayram tatiliyle birlikte köpek otelleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayram tatiliyle birlikte köpek otelleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor. Bursa’da bayram tatiline çıkan vatandaşlar da köpeklerini bu otellere gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Bayram tatili nedeniyle köpek otellerde yoğunluk bir hayli arttı.
Bayram tatili nedeniyle köpek otellerde yoğunluk bir hayli arttı.

Bayramda tatilinde sadece tatil beldelerinde değil köpek otellerinde de yoğunluk yaşandı. Tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otellerinde konaklayacak yer kalmadı.

Kediye huzurevi köpeğe kreş
EKONOMİ
Kediye huzurevi köpeğe kreş

Sahiplerine videoları gönderiliyor

Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor. Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor. Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün bir dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor. Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.

Yoğunluk doluluk oranını aştı: Bayram tatili ile köpek otelleri yüzde yüze ulaştı
FOTOĞRAF 10
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Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor.
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Bayramda tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otelinde konaklayacak yer kalmadı.
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Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor.
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Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor.
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Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün bir dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor.
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Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.
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Bursa'da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine bir dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor dedi.
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Yoğunluk doluluk oranını aştı: Bayram tatili ile köpek otelleri yüzde yüze ulaştı
Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur ve misafirleri

Köpek de sahibininkokusunu arıyordu
GÜNDEM
Köpek de sahibininkokusunu arıyordu

Yoğunluk var

Bursa’da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, "Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine bir dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor" dedi.

Köpek otelinde hayvanlarla düzenli olarak ilgilenilip belli aralıklarda mamaları veriliyor.

Köpek oteli açtı kurtardığı sokak hayvanlarıyla doldu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Sabahattin (62) ve Mükerrem Ergülen (52) çiftinin, 12 yıl önce küçük bir köpekle başlayan hayvan sevgileri, zamanla oldukça büyüdü. Sokak hayvanlarına bakmak için dubleks evlerini satan ikili, ardından ormanlık alanda 2 dönümlük bir arazi satın aldı.
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Buraya ev yaptıran Ergülen çifti, ardından gelirini sokak hayvanları için harcamak adına evlerinin önüne köpek oteli yaptırdı. Otel için ruhsatını dahi alan Ergülen çifti ilerleyen süre içerisinde çevrede kaza geçiren, ormanlık alana atılan, hastalıklı köpekleri görünce dayanamayıp otellerine aldı.
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İlerleyen süre içerisinde 100 hayvan kapasiteli otel doldu, hatta bazı hayvanlar için ormanlık alanda kulübeler yaptırıldı. Durum böyle olunca hayvansever çift gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı. Şu anda 80'in üzerinde köpek, 35 kediye emekli maaşlarıyla bakan Sabahattin-Mükerrem Ergülen'in tek istediği ise, hayvanların kısırlaştırılması için belediyeden destek.
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Ormanlık alanda oldukları için kedi köpek sahiplenen insanların dahi bir süre sonra hayvanları sokağa bıraktığını belirten Sabahattin Ergülen, “Köpek veya kediyi sahipleniyorlar, çişini yaptı, kıl döktü diye bahanelerle alıp getirip ormana atıyor. Biz de geçerken görüyoruz. Ormanda yaşama şansı yok. Çünkü evde alışmış önüne yemek konmasına. Biz de dayanamıyoruz ve alıyoruz. 10-20-80 derken şu anda 100'ün üzerinde kedilerle birlikte hayvan var. 50'yi geçkin hayvanı da sahiplendirdik dedi.
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Kaza, işkence gören, hastalıklı hayvanları tedavi ettirdiklerini belirten Ergülen, “İmkanımız olmadığı için özel veterinere götüremiyoruz. En yakın belediyedeki veteriner kliniklere götürüyoruz. Orada ilk tedavilerinin ardından aldığımız ilaçlarla burada tedavi ediyoruz. Bütçemiz müsaade ettikçe özel kliniklere de götürdüklerimiz oluyor. Ama maalesef tıkandık kaldık artık diye konuştu.
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Bir otelden yemek konusunda destek aldıklarını aktaran Ergülen, “Her gün 200 kilometre yol yapıp onlara yemek getiriyorum. Benim amacım bu barınağın bir bölümünü köpek oteli yapmaktı. Oradan gelecek 3-5 kuruş parayla sokak hayvanlarına bakayım. Amacım otel yapayım, para kazanayım değildi. Ruhsat aldım ama şimdi müşteri gelse, koyacak yerim yok. Çünkü içerisi hep sokak hayvanlarıyla dolu. Yer olmadığı için ormana 7-8 kulübe koyduk. Belediyenin barınağı yok. Vatandaş köpeğin alınması için şikayet ediyor. Belediye o köpekleri alınca ne yapacak? Barınağı yok. Götürüp dağa ormana atacak. Biz de onları toplayacağız ifadelerini kullandı.
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Hayvanların yüzde 20'sinin kısırlaştırılmış olduğunu da sözlerine ekleyen Ergülen, “Hepsinin kısırlaştırılması lazım. Yemek istemiyorum, mama istemiyorum. Belediyeden kısırlaştırılma konusunda destek istiyorum. Gittikçe artıyorlar, nereye koyacağım ben bu hayvanları dedi.
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Küçükken kendisini 3 kez köpek ısırdığını ve bu yüzden hayvanlardan aşırı derece korktuğunu belirten Mükerrem Ergülen de, 'Pamuk' ismini verdikleri küçük bir köpek sayesinde hayvanlara bakış açısının zamanla değiştiğini dile getirdi. Şu anda 100'ün üzerinde kaza geçiren, eziyet gören, hastalık kapmış köpek ve kedileri beslediklerini ifade eden Ergülen, “Hayvan almak isteyenler kesinlikle pet shoplardan almasınlar, barınaklara gidip eziyet görmüş hayvanları alsınlar. Onlar daha sadık ve dost oluyor diyerek hayvanseverlere seslendi.
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Köpek oteli açtı kurtardığı sokak hayvanlarıyla doldu
Antalya'da ormanlık alana köpek oteli kuran emekli çift, sokağa atılan, kaza geçirmiş ve hastalıklı sokak köpeklerini görüp dayanamayınca otellerini 100'ün üzerinde sokak hayvanıyla doldurdu, otel için gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı.
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