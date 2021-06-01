Ekonomi Bayrampaşa Belediyesinden kır kahvesi lokantası ve büfe kiraya verilecek
BASIN İLAN

Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi lokantası ve büfe kiraya verilecek

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verileceği duyuruldu. Belediye, alımların 10 Haziran'da 'açık teklif usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesinden kır kahvesi lokantası ve büfe kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına kiraya verilecek.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 10 Haziran 2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.

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