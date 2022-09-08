Ekonomi BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BASIN İLAN

BDDK 30 idari personel istihdam edecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker”, “Teknisyen” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; giriş sınavı, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker” ve “Teknisyen” kadroları için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını 7 - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Dar gelirliye ucuz konut

Dar gelirliye ucuz konut

81 ili kapsayan TOKİ başvuru tarihleri ve şartları.
Üç gün sürecek

Üç gün sürecek

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi.
Yavaştan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğluna karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi

Kıta 'büyük kış'ı çaresizce beklerken Türkler çözümü gelenekte arıyor.

​Yunanistan'ın provokasyonunu görmezden geldi

​DEAŞ'lı terörist Fransız istihbaratının adamı.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor.

​Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

​İnsan vücudunun hayati öneme sahip olan 8 noktası

​Tarih verildi: Bir milli silah daha envartere giriyor

​Önce yaz sonra kış

​"Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam."

​ABD'den tehdit gibi açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.