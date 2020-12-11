Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi BDDKdan bankalara ilişkin yönetmelikte değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

BDDK'dan bankalara ilişkin yönetmelikte değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklikle, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz konusu yönetmeliğe dahil edildi.

Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise, "Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak." ifadeleri yönetmeliğe eklendi.

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
Abone Ol Google News
Tuzlu ihale için gözler rektörlükte

'Tuzlu ihale' için gözler rektörlükte

​Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yüzde 75 artışlı ihale tartışma konusu.
Düz duvara tırmandılar

Düz duvara tırmandılar

​Terör operasyonu değil 'okey' baskınından ilginç kareler.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: Türkiyede olsaydım koronavirüs aşısını yaptırırdım

Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar

Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar

25 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi, gelin gözyaşlarına boğuldu.
Ben mi<br>cübbe giyeyim?

Ben mi
cübbe giyeyim?

​Adalet Bakanı Gül'den CHP'lileri susturan cevap.
Saatin<br>geçmesini beklediler

Saatin
geçmesini beklediler

​Sivassporlu oyuncu Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı.
10 ilde<br>FETÖ operasyonu

10 ilde
FETÖ operasyonu

Ankara merkezli operasyonda 29 kişi gözaltında.
En fazla<br>satılan 10 araç

En fazla
satılan 10 araç

​İkinci el araçta kasım ayı rakamları belli oldu.
Büyük sorumsuzluk

Büyük sorumsuzluk

​Tuzla'da kapalı olması gereken saunada yangın çıktı, yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.