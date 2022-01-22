Ekonomi Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Limit yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, 350 Türk Lirası olan temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk Lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı: Kredi kartı kullanırken limit ne kadar?
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

BDDK’dan banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinme imkanı
GÜNDEM
BDDK’dan banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinme imkanı

BDDK'dan çok önemli kredi kararı: Zorunluluk kaldırıldı
EKONOMİ
BDDK'dan çok önemli kredi kararı: Zorunluluk kaldırıldı

Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek
EKONOMİ
Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek

Bankalarda yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
EKONOMİ
Bankalarda yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Limit yükseldi

Limit yükseldi

​Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor.
Eksi 30da her şey dondu

Eksi 30'da
her şey dondu

'​Kuzey Kutbu bu kadar soğuk olmaz.'
Son Osmanlıyı sahte torunla kaçırmışlar

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

​Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?

​Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat iki gün durdu.

​Parmakları otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu.
Feryatları yürek yakmıştı

Feryatları yürek yakmıştı

Kar altında yardım isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi.

Kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp üç ay dondurucuda sakladı.

​AB ülkelerinin yarısı borç batağında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.