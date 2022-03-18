BDDK Sözleşmeli Bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının % 70’i ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi en geç 29 Nisan 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacak.