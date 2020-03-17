Ekonomi BDDKdan nefes aldıracak hamle Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan reel sektöre nefes aldıracak hamle: Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik sağlanacak

BDDK'dan nefes aldıracak hamle: Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik sağlanacak

BDDK, reel sektörün durumunu iyileştirmek için bazı tedbir kararları alındığını bildirdi. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

  • Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Tüm ticari kredileri kapsıyor

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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