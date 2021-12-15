Ekonomi Bebeği için hazırladı şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bebeği için hazırladı şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Burhaniye ilçesinde, organik zeytinyağı üreten Denizhan Nacar’ın bebeği Ahmet Aslan için hazırladığı ve Organik Bebek adını verdiği zeytinyağı büyük ilgi gördü. Siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Nacar, 02 dizyemlik yağın çok şifalı olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Bebeği için hazırladı şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyor
Ahmet Aslan.

Amerika’da, iktisat eğitimi alan 45 yaşındaki Denizhan Nacar, 5 yıl önce Burhaniye’de organik gıda üretimine başladı. Zeytinyağı başta olmak üzere değişik organik ürünler hazırlayan, Denizhan Nacar, 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Aslan Nacar’ın doğumu ile birlikte Organik Bebek zeytinyağı üretimine başladı.

Organik zeytinyağı.
Organik zeytinyağı.
  • Zeytinyağının çok şifalı olduğunu anlatan Nacar, ”İlk hasat edilen organik zeytinlerden özenle hazırladığımız bu zeytinyağını bebeğimize içirdik. Bebeklerde gaz sancıları için çok faydalı. Bebeğin pişiklerinde kullandık ve vücuduna sürdük. Bu arada eşim de bu yağdan içti. Çok faydasını gördük. Organik Bebek zeytinyağımız büyük ilgi gördü. Şu anda siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Şişesini 30-40 lira arasında satıyoruz” dedi.
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