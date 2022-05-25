Ekonomi Bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ülkede yaşanan bebek maması sıkıntısına dair soruşturma başlatıldığını belirterek mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alması modellerinin inceleneceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bebek maması krizine ilişkin soruşturma başlatıldı
Foto/arşiv

FTC'den yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında bebek maması sıkıntısı yaşanırken ailelerden yararlanmayı amaçlayan aldatıcı, hileli ve adil olmayan uygulamalara ilişkin inceleme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bebek maması pazarında yoğunlaşmaya neden olan faktörlere ve bu ürünlerde tedarik zincirlerinin kırılganlığına ışık tutulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bebek maması pazarındaki birleşme ve satın alma modellerinin inceleneceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin kamuoyundan da bilgi talep edileceği belirtildi.

FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikan aileleri için endişe, korku ve mali yüke neden olan bebek maması "kıtlığına" ilişkin gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Komisyonun mama sıkıntısına katkıda bulunan veya buna müdahale etme kabiliyetini engelleyen faktörlerin belirlenmesi için soruşturma başlattığını vurgulayan Khan, bunun diğer hayati ürünlerde de benzer kıtlık riskinin nasıl en aza indirilebileceğinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamıştı.

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